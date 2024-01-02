Yılbaşı için tatile geldi, 5'inci kattan aşağıya düştü

Olay, Konak ilçesindeki Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç., 5 katlı apartmanın 5'inci katında sigara içmek için balkona çıktı.

Muammer Ç., burada belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti. 5'inci kattan aşağıya düşen Muammer Ç., önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savruldu.