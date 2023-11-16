Yılbaşı ne zaman, hangi gün kutlanacak? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

"Yılbaşı ne zaman hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı çalışan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Ocak tarihinde kutlanacak olan yılbaşının hangi güne denk geldiği tatil yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2024 yılbaşı günü tarihi...



2024 YILBAŞI NE ZAMAN?



2024 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2023’ü 1 Ocak 2024’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak.



1 OCAK 2024 HANGİ GÜN?



Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise pazartesi olacak.