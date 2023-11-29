2024 yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılı coşkuyla kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi güne geldiğini ve 31 Aralık tarihinin yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor?



YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, 31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?



2023 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor.



Buna göre; 31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.



1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba