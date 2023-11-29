Yılbaşı tatili ne zaman, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatilinin ne zaman olduğu, yeni yıla kısa bir zaman kalmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. 2023 yılının son günlerine kısa bir zaman kala, 2024 yılını karşılamaya hazırlanan vatandaşlar yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatili ne zaman, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor?

2024 yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılı coşkuyla kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi güne geldiğini ve 31 Aralık tarihinin yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, 31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

2023 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor.

Buna göre; 31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

Yılbaşı tatili ne zaman, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor? - 1

2024 RESMİ TAKVİMİ

: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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