AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Bitlislilere ileterek başladı.



Bitlis'in "güçlü Meclis, güçlü hükümet" diyerek milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla cumhurbaşkanı yapacağını belirten Yıldırım, kentin köklü bir geleneğe sahip olduğuna değindi.



İlim irfan yuvası Bitlis'in medreseleri ile ünlü olduğunu anlatan Yıldırım, "Düşünün böyle bir şehirde üniversite 2007'de AK Parti hükümeti zamanında kuruldu. Bu örneği AK Parti'den önce Türkiye'nin halini anlatayım diye söylüyorum. AK Parti öncesi bu ülkeyi yönetenlerin millete hizmet etmek gibi bir niyeti yoktu." diye konuştu.



"ESER BIRAK MEMLEKETE"



Yıldırım, "Millete hizmet götürmek yerine köylerin, beldelerin, şehirlerin isimlerini değiştirdiler. Sen Nurs köyünün ismini değiştirebilirsin ama bu milletin gönlünden Saidi Nursi sevgisini çıkarabilir misin? Nurşin'i Güroymak yaptın da başın göğe mi değdi? Bunlarla uğraşacağına eser bırak memlekete. Adam o dur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Milletin değerleriyle kavga etmek yerine, bu ülkenin aşını, ekmeğini, ekonomisini büyütmek için çalışsaydınız olmaz mıydı? Bitlisliler 'Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz' der. İşte bu zihniyet milletimizi yazın ayransız kışın da yorgansız bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.



Muhalefetin adaylarının meydanlarda birer ikişer boy gösterdiğini, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının, "Yıkacağız, AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız. AK Parti'nin projelerini iptal edeceğiz. Kanal İstanbul'u, yerli arabayı yapmayacağız, orayı kapatacağız, burayı yıkacağız." dediğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAKTAN BAHSETMİYORLAR"



"Siz enkaz ekibi misiniz? Memleketi mi idare edeceksiniz, enkazcılık mı yapacaksınız? Taş üstüne taş koymaktan bahsetmiyorlar da yıkmayı, yok etmeyi bolca söylüyorlar. Bunlar akıllarınca bu ülkenin gelişmesine, büyümesine engel olacaklar. Bu milletin AK Parti'den soğuyacağını zannediyorlar. Bitlisli ve aziz milletimiz buna izin verir mi? Bu yıkım ekibini iş başına getirir mi? Elbette getirmez. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor. 2023 hedeflerinden dönüş yok. İstikrar ve kalkınmaya 'devam' diyor Bitlis. Bitlis, 'hukuk devletinden, demokrasiden dönüş yok' diyor. 'Vesayete darbeye geçit yok' diyor bu meydan."