AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.



D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.



Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.



Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

YAPILMASI PLANLANAN TÜNELLER



Planlanan tüneller şöyle:



- Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.



- Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5,57 kilometre.



- Bayrampaşa- Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre.



- Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre.



- Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5,6 kilometre.



- Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) - Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5,92 kilometre.



- Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1,9 kilometre.



- Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1,9 kilometre.



- Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11,78 kilometre.



- Levazım-Armutlu Tüneli: 7,11 kilometre.



- Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4,82 kilometre.



- Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1,78 kilometre.



- Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4,51 kilometre.



- Göztepe-Bostancı Tüneli: 10,2 kilometre.



- Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14,1 kilometre.



Yapımı devam eden tüneller ise şöyle:



- Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7,45 kilometre.



- Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3,7 kilometre.



- Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0,80 kilometre.



- Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre.

KÜTÜPHANEYİ 'MIZMIZ' İLE AÇTI

50 bin kitaplı Çamlık Millet Kütüphanesi'nin sakini Mızmız, Binali Yıldırım'la.

Öte yandan Binali Yıldırım Küçükçekmece Çamlık Millet Kütüphanesi'ni 'Mızmız' ile açtı.



Seçim gezileri kapsamında Küçükçekmece’yi ziyaret eden Yıldırım, hiç çivi kullanılmadan ahşaptan inşa edilen ve 50 bin kitaba ev sahipliği yapacak Çamlık Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.



Bu sırada çevrede bulunan 'Mızmız' isimli bir kediyi fark edince kucağına alıp sevdi.