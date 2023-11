Yıllardır aranan FETÖ'nün kilit ismi İstanbul’da yakalandı

SON ADRESİ SANCAKTEPE'Yİ İŞARET ETTİ



Önceki operasyonlarda yakalanan FETÖ üyesi 30’u aşkın şüphelinin ‘tanık’ ifadelerinde adı sıkça geçen hücre sorumlusunun son kullandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyeti, operasyon için düğmeye bastı. Kripto haberleşme programı Bylock‘u yoğun olarak kullandığı açıklanan Can U., Sancaktepe ilçesinde bir sitede yalnız yaşadığı daireye yapılan baskınla yakalandı.



TAKİBE TAKILMAMAK İÇİN OPERASYONEL HATLAR KULLANDI



Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki askeri yapılanmasındaki örgütlenmeyi yöneten ve bu yapı içinde çifte kod isim kullanan zanlının, FETÖ fertlerinin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu aktarılırken, söz konusu uygulamayı diğer örgüt mensuplarına da yüklediği öğrenildi. Zanlının ayrıca takibe takılmamak için örgüt içerisinde “Mahrem İmam” olarak faaliyet gösteren diğer FETÖ’cü kişilerin sıkça başvurduğu operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim yöntemlerini kullandığı öğrenildi.



Zanlının 2016’daki hain darbe girişimi sırasındaki rolü ve görevi hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu tarihlerde KHK ile ihraç edilen Can U., p tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yedi yıl boyunca her yerde aranan ‘askeri mahrem imam’, polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hücre sorumlusunun, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği“ suçundan tutuklandığı ve cezaevine konulduğu öğrenildi.