Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Yılmaz Tunç, 1971 yılında Bartın’ın Ulus İlçesinde doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Behiye’dir.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır.



İstanbul’da serbest avukat olarak çalıştı. AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bartın Milletvekili olarak görev yaptı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi, Adalet Komisyonu Sözcüsü, Adalet Komisyonu Başkanvekili, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev aldı.



Evli ve 3 çocuk babasıdır.