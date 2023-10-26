Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Atdayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yılmaz, "Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Batır Atdayev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla çeşitli konuları ele aldık. Görüşmemizde, karşılıklı ticaret hacmimizi 5 milyar dolara yükseltme hedefimizi ele aldık. Bu hedefe ulaşmak için geçiş ücretlerinin düşürülmesi, uzun dönemli vizelerin sağlanması ve ticareti kolaylaştıracak adımların atılması konularını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.



"TÜRKMEN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KÜRESEL PİYASALARA ARZI KONUSUNU ELE ALDIK"



Yılmaz, açıklamasının devamında şunları söyledi:



"Türkiye-Türkmenistan İş Forumu’nun yarın Ankara’da düzenlenecek olması, iş insanlarımız ve yatırımcılarımız için büyük önem taşıyor… Türk firmalarımızın Türkmenistan’da 30 yıldır süren başarılı çalışmalarını ve Türkmenistan’ın kalkınmasına yaptıkları katkıları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu deneyimleri, altyapı projeleri ve akıllı şehirler gibi alanlarda da paylaşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Türkmen doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı konusunu da ele aldık. Görüşmemizde, son günlerde yaşanan Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yaşanan hadiseleri de konuşma imkânımız oldu. Türkiye’nin bu kapsamda kalıcı çözümün inşası için yoğun diplomatik çaba içinde olduğunu ve gerginliğin düşmesi için elimizden gelen gayreti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilgili tüm kurumlarımızla gösterdiğimizi bir kez daha vurguladık. Sayın Atdayev ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."