YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-) üç oturumu da tamamlandı.

Sosyal medya yer alan görüntülerin ardından " soruları sızdırıldı" iddiası ortaya atıldı. 

"BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR"

İddiaların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklama yaptı.

YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Ersoy, iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. 

Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"YKS başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama - 1 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan 536 nakil aracının yüksek güvenlik zinciri altında ülke genelindeki 245 sınav merkezine sevkiyatı başladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu: 

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerle ilgili, ' soruları sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşılmış' iddiası doğru değildir.

Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( 2024) ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) Materyal web sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir.

Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden, 'sorular çalındı veya satıldı' gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir"

DÜNYADAN İZOLELER

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan 100'ü aşkın personeli, yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulundu.

Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlandı.

Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

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