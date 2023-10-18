YÖK ve üniversitelerden "Filistin" için ortak bildiri

YÖK ve üniversiteler tarafından yayımlanan ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı kınadı.

Bildiride, "Hastaneyi hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıları Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz." denildi.

Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığının vurgulandığı bildiride, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık bir şekilde ihlal edildiğinin altı çizildi.

Bölgedeki tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısının yapıldığı bildiride, Türkiye tarafından bölgede kalıcı barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimlere destek verildi. Bu çerçevde akademik camianın üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu vurgulandı.