YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı

138 bin 27 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor.
YÖKDİL SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle YÖKDİL/1 sonuç tarihi ilan edildi. 2023 takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.
Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.