YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.



Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.