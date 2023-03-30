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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 26 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların gözü kulağı YÖKDİL sınav sonucunda. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından paylaşılan sonuç tarihi...

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı

138 bin 27 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-/1) yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. 

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı - 1

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ

tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle YÖKDİL/1 sonuç tarihi ilan edildi.  2023 takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı - 2

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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