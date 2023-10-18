Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arslanbey Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Kamil Kaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Kamil Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışanlar ise itfaiye, polis ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden Kamil Kaya'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.