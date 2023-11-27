Yolcu otobüsü park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR’a çarptı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli ilçesinde Sivas-Ankara karayolunda meydana geldi.



Sivas yönüne giden Y.D. yönetimindeki 34 CCL 254 plaka yolcu otobüsü, yol üzerinde park halindeki yabancı plakalı çarptı.



Kazada otobüsün yatak kısmında uyuyan yedek şoför Ali Çiçekliyurt bulunduğu yerde sıkışarak yaşamını yitirdi.



Araçta bulunan A.E. ve A.G. isimli yolcular da hafif yaralandı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.