Yolcu otobüsündeki tacizi sosyal medya hesabından ifşa etti: Yabancı uyruklu muavine sınır dışı

MOLADA POLİSİ ARADI



Bark, otobüs Antalya Otogarı’nda mola verdikten sonra polise şikayetçi oldu.



Şüpheli M.A. da polis tarafından polis merkezine götürüldü.



M.A’dan şikayetçi olduğunu belirten Bark, otobüs firmasına da dava açacağını söyledi.



“ŞOKA GİRDİM”



Kardelen Bark, otobüsün yola çıkmasından yaklaşık 40 dakika sonra muavinin arkasına gelerek oturduğunu ifade ederek, şunları anlattı:



“İlk önce saçımda bir el hissettim. En arkanın bir önünde oturuyordum. Sonrasında saçımı toplayıp kenara aldım, yanlış anlıyorum diye düşündüm. 30 saniye kadar sonra arka koltuğun arasından bana bir el uzandı ve kalçama dokundu. O anın şokuyla biraz irkildim ve acaba uyuyor da kolu mu düştü, bir şey mi oldu diye idrak edemedim.



Sonrasında elini çekti ve tekrar uzattı elini. Eli sürekli aranıyordu. O zaman dedim ki hayır bir yanlışlık yok bunda, ancak yine de olayın şokunda olduğum için bir tepki veremedim. Ne bağırabildim, ne de başka bir şey yapabildim. O an kalakaldım ve fotoğrafını çekip erkek arkadaşıma gönderdim fotoğrafı.



Erkek arkadaşım beni ısrarla arıyor fakat açamıyorum korkudan, arkamdan duyar ve bir şey mi olur diye. Nedense şoka girdim, normalde ses çıkaracak bir insanım ama o anın şokuyla ne yazık ki olmadı.”

Erkek arkadaşının otobüs firmasına ulaşmasının ardından diğer muavinin yanına gelerek olayı sormasıyla çektiği fotoğrafı gösterdiğini anlatan Bark, bunun üzerine şüpheli M.A’nın otobüsün ön kısmına alındığını ifade etti.



Seferin aksamaması için Antalya'ya kadar gittiklerini, Antalya otogarında ise inerek polise götürüldüklerini söyleyen Bark, şüphelinin kendi beyanına göre 16 yaşında olduğunu ve yabancı uyruklu olduğunu orada öğrendiğini vurguladı.



“OTOBÜS FİRMASINA DAVA AÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ”



Bark şunları söyledi:



“Ne toplu taşımaya binebiliyoruz, ne artık şehirlerarasında yolculuk yapabiliyoruz, ne yolda yürüyebiliyoruz. Sözlü tacizi evet bir yerde sindirmişiz, öyle görünüyor ama artık bu kadarı da çok fazla. Herkes istediği yerde bize bunları yapmamalı, yapamamalı. Bunun ciddi bir yaptırımı olmalı. Ben sesimi çıkarmasam halen bir yaptırım uygulanmayacağına eminim. Otobüs firmasına dava açmak için avukatlarla hazırlıklarımızı yapmaktayız.”



Bark, olay sonrası kendisinden herhangi bir özür dilenmediğini söyledi.



Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilirken, otobüs firması ise yabancı uyruklu çalışanları olmadığını öne sürdü.