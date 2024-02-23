Yolcular ihbar etti: Üst üste kaza atlatan şoför alkollü çıktı

Şırnak'a gitmek üzere Antalya'dan yola çıkan yolcu otobüsü, üst üste 3 kaza atlatınca yolcular şoförü ihbar etti. Manavgat Otogarı'nda durdurulan otobüsün şoförü alkollü çıktı. 8 bin 765 TL para cezası uygulanan şoförün, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Yolcular ihbar etti: Üst üste kaza atlatan şoför alkollü çıktı

'da bir yolcu otobüsü şoförü, alkollü çıktı.

3 KEZ KAZA TEHLİKESİ ATLATAN YOLCULAR ŞOFÖRÜ ŞİKAYET ETTİ

Antalya- seferi için yola çıkan otobüste bazı yolcular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı, şoförün aracı tehlikeli bir şekilde kullandığını ve 3 kez kaza tehlikesi atlattıklarını ihbar etti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri, Manavgat Otogarı'nda otobüsü durdurdu. Şoför Hüseyin A.’nın 0.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

8 BİN 765 TL PARA CEZASI UYGULANDI, EHLİYETE EL KONULDU

Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen otobüs şoförüne 8 bin 765 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Bazı yolcular, şoför değişmesine rağmen otobüse binmek istemedi.

Emniyet görevlilerinin araya girmesiyle inen yolculara para iadesi yapıldı, otobüs kalan yolcularla yola devam etti.

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