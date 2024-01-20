Yolda uçan poşet takla attırdı: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda uçan poşete çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. (13) ve Z.K. (10) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.