Yolda yürürken omzuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Mimar Sinan parkı önünde, yolda yürüyen 33 yaşındaki Çiğdem D.'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.



Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.