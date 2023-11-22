Yoldaki buzlanma kaza getirdi: 4 yaralı

D100 karayolu Çankırı kesiminde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Yoldaki buzlanma kaza getirdi: 4 yaralı

’da 4 gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 karayolunun Çankırı kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 3 kişinin müdahalesi olay yerinde yapılırken Meryem D. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalar sebebiyle ulaşımın aksadığı D100 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanabildi.

Yoldaki buzlanma kaza getirdi: 4 yaralı - 1

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...