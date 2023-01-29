Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Enise hemşire öldü

Rize'de dün gece saatlerinde Y.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Enise Gürsoy'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gürsoy, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Gürsoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Y.Ö., gözaltına alındı.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ



Kazada yaşamını yitiren hemşire Enise Gürsoy için görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunup, helallik verilen Gürsoy'un cenazesi dualarla toprağa verileceği memleketi Sakarya’ya uğurlandı.