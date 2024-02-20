Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Sinop'ta Meydankapı Mahallesi Okullar Caddesi'nde, A.G.E.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y.'ye (10) çarptı.



Otomobilin altında kalan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan A.Y., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı çocuk buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.



Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.



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