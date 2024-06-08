Yozgat sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ilçenin birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yozgat sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Meteorolojinin sağanak uyarısında bulunduğu ’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda iş yerine su doldu.

Özellikle Hükümet Caddesi'nde araçlar sular içerisinde ilerlemekte zorlandı.

Yerköy Belediyesi ekipleri sağanak sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise her yağış sonrası yolların göle döndüğünü söyleyerek mağdur olduklarını belirtti.

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