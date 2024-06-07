Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Sorgun ilçesi Şeker Fabrikası yakınlarında peş peşe iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 38 AEK 03 plakalı Fiat marka hafif ticari araç içerisinde bulunan İlhami Altuntaş (38) olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD arama kurtarma ekibi, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 7 yaralı Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Özkan, akşam 21.00 sıralarında Sorgun ilçesinden Sivas istikametine giden yolda zincirleme bir trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Vali Özkan, kazada yaralanan vatandaşların Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını vurguladı.

Yozgat Valisi Özkan, Sorgun İlçe Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.