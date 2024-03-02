YSK, CHP adayı hakkındaki kararı iptal etti

Kocaeli’de CHP’nin Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, yapılan itiraz üzerine il ve ilçe seçim kurullarının kararıyla düşürüldü. Karar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşındı. YSK, “tam kanunsuzluk” nedeniyle kararı iptal etti. Acurman, 31 Mart’taki seçimlerde aday olarak yarışabilecek.

YSK, CHP adayı hakkındaki kararı iptal etti

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tarafından 12 Şubat’ta Başiskele Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası partinin ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

İddiaya göre, CHP üyesi M.D., Acurman’ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat’ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

İlçe seçim kurulu, ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği gerekçesiyle Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

YSK, CHP adayı hakkındaki kararı iptal etti - 1

Acurman, M.D’nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz etti.

İtiraz sonrası bu karar il seçim kurulu tarafından incelendi.

İl Seçim Kurulu’nun, oy birliğiyle itirazı reddetmesinin ardından Acurman’ın adaylığı düşürüldü.

’DAN “TAM KANUNSUZLUK” KARARI

Kararı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulunun kararlarını “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırarak Acurman’ın yeniden adaylığına karar verdi.

Kararın ardından Acurman, yeniden CHP Başiskele Belediye başkan adayı oldu.

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