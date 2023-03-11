YSK oy verme saatlerini duyurdu: Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

OY KULLANMA YAŞI KAÇ?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

KİMLER OY KULLANAMAZ?



Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):



1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),



2. Askeri öğrenciler,



3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).