Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK), Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına personel alımı ilanı yayımladı.

Başvurular 14 Ekim 2019 tarihinde 09.00'da başlayıp, 21 Ekim 2019 saat 17.00 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesi 'www.ysk.gov.tr'den yapılacak.



Başvuruların ardından sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağrılacak.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce ilan edilecek. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak.



Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.



Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik

ortalaması alınarak belirlenecek.