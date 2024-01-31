YSK'dan oy pusulası açıklaması

YSK, "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarına yönelik açıklama yaptı.
"BASIN MENSUPLARI HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALDI"
Açıklamada, YSK Başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'ye yakın yayın kuruluşunun sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekiminin gerçekleştirildiği, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtildi.
Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.
''SON DERECE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMIŞTIR''
Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00-14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi halinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir."
''31 MART 2019'DA BİRİNCİ SIRADA SAADET PARTİSİ YER ALDI''
Açıklamada ayrıca, birleşik oy pusulasında 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci sırada Demokratik Halk Partisi'nin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan seçimlerde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan seçimlerde Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde ise birinci sırada Saadet Partisi'nin yer aldığının görüldüğü kaydedildi.
İŞTE 31 MART'TAKİ YEREL SEÇİMDE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ SIRALARI
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.
Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralanmıştı:
''Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDA PAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.''
CHP VE ZAFER PARTİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Zafer Partisi, YSK'ya siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itiraz başvurusunda bulunmuştu.
YSK, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itirazı reddetmişti.
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