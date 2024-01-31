YSK'dan oy pusulası açıklaması

YSK, "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarına yönelik açıklama yaptı.

"BASIN MENSUPLARI HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALDI"

Açıklamada, YSK Başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'ye yakın yayın kuruluşunun sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekiminin gerçekleştirildiği, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtildi.

Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.