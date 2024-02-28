Yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan genç yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine DEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.