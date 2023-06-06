Yüksek kar vaadiyle 800 milyon lira dolandırdılar

Haber: Onur Aksoy Bankacı Müjgan D. emekli olduktan sonra bir yatırım şirketinde işe başladı. Aralarında rallici ve iş insanlarının bulunduğu müşterilerine fon ve borsa üzerinden yüksek kar vaadetti.



Müşterilerinden parayı havaleyle aldı. Açıklama kısmına ise kooperatif, okul ödemesi, arsa, kapora gibi ifadeler yazmalarını istedi. Bu şekilde toplam 800 milyon lira topladığı iddia edildi. Bir süre sonra ödedikleri parayı geri almak isteyenler emekli bankacıya ulaşamadı.



Şüpheli iddiaya göre elde ettikleri gelirden ara ara müşterilerine ödeme yaptı. Ancak sonrasında ödeme yapmamaya başladı ve mağdurların sayısı gitgide çoğaldı.



100'den fazla mağdur, şüpheli bankacı ve eşi hakkında suç duyurusunda bulundu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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