Yüksek yargıda seçim maratonu: Arslan'ın görev süresi doluyor

12 YILDIR AYM'DE



2012 yılında AYM üyeliğine seçilen Arslan, 2015'te başkan olmuş, 2019 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde de en çok oyu alarak bu görevi sürdürmüştü.



Arslan'ın 12 yıllık AYM üyeliği süresi 20 Nisan 2024'te dolacak.