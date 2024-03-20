Yüksek yargıda seçim maratonu: Arslan'ın görev süresi doluyor

Yüksek mahkemede yeni başkan yarın yapılacak seçimle belirlenecek.
Genel Kurul'da, Başkan Zühtü Arslan ile iki Başkanvekilinin de arasında bulunduğu 15 üye oy kullanacak.
Arslan dışında tüm üyelerin doğal aday olduğu seçimde gizli oy kullanılacak.
8 üyenin oyunu alan isim yeni başkan olacak.
12 YILDIR AYM'DE
2012 yılında AYM üyeliğine seçilen Arslan, 2015'te başkan olmuş, 2019 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde de en çok oyu alarak bu görevi sürdürmüştü.
Arslan'ın 12 yıllık AYM üyeliği süresi 20 Nisan 2024'te dolacak.
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