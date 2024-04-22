Yüksekova'da kapanan askeri üs bölgesi için çalışma

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Bölgesi'ndeki Pınarözü Köyü ile Büyükçiflik Beldesi'ndeki Varvevik askeri üs bölgesinin yolu, kışın yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



İş makineleri bazı yerlerde metrelerce yükseklikteki karda tüneller açarak ilerliyor.



Her iki yolun bir hafta içerisinde açılması bekleniyor.