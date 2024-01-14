Yüksekova’da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü

Feride Özbek isimli vatandaş, “Malum 4 gündür yoğun bir kar yağışı var ve hala lapa lapa devam diyor. En güzel tarafı aslında ilçede hava kirliliğine karşı iyi oldu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıkıp fotoğraflar aldık ve eğlendik” dedi.

Araçların resmen kardan mahsur kaldığını belirten Can Birkan Yıldız, "Yüksekova’da 4 gündür yoğun bir kar yağışı var. Yollar kapalı. Gençlerde fırsatı değerlendirmek için dışarda kar üzerinde doyasıya eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.