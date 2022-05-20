Yumurta dolu kamyon devrildi

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi.



Ankara’dan aldığı yumurtaları İstanbul’a götürmek için yola çıkan T.Ö. idaresindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif yaralanan ve olay yerinde 112 ekiplerince müdahale edilen sürücü T.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kamyonda bulunan yumurtalarda devrilmenin etkisi ile zarar gördü.