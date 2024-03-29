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Yunan medyası: Türk savunma sanayi süper güç haline geldi

Türk savunma sanayi, Yunan medyasınının gündeminden düşmüyor. Ülkenin önde gelen haber sitelerinden News Break, Türkiye'nin savunma alanında süper bir güç haline geldiği belirtildi. Haberde Türkiye'nin ABD'ye top mermisi ihraç ettiğine vurgu yapıldı.

Yunan medyası: Türk savunma sanayi süper güç haline geldi

'nin savunma sanayii alanında kat ettiği ilerleme bir kez daha Yunan basınında gündeme geldi.

Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden News Break, "Batı'nın Rus düşmanlığı, Türkiye'yi bir ‘süper güç’ haline getirdi. Özellikle savunma sanayiinde Türkiye artık endüstriyel bir güç oldu" ifadelerine yer verdi.

Haberde, Batılı ülkelerin Rusya’ya tavrı ve politikalarının bölgeye etkisi ele alındı.

Söz konusu durum nedeniyle Türk savunma ürünlerine olan ilginin arttığı kaydedildi. Türkiye’nin ABD'ye en çok top mermisi satan ülke olmaya hazırlandığı vurgulandı.

Pentagon’un 2024'te teslim edilmek üzere bir Türk firmasından 116 bin savaşa hazır top mermisi satın aldığı, diğer bir Türk firmasının da Teksas'ta fabrika inşa ettiği hatırlatıldı.

2025 yılına kadar Amerikan yapımı 155 mm top mermilerinin yaklaşık yüzde 30'unun burada üretileceği belirtildi.

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