Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçılara taciz

Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etti.



Olay, dün gece saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi.



Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı. Elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi.



Balıkçılar, Türk Sahil Güvenliği'ne haber verdi. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı.



Türk Sahil Güvenliği'ni gören Yunanlılar ise bölgeden uzaklaştı.



Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenliği ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü.



Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenliği ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin