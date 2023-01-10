Yunanistan'a "12 mil uyarısı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ın Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığına yönelik iddiayı değerlendirdi.

Atina yönetimini sert sözlerle uyaran Bakan Akar, "6 milden bir mil fazlasına izin vermeyiz" dedi.

Türkiye olarak kimseyi tehdit etmediklerini hatta Yunanistan'ı hiç etmediklerini dile getiren Bakan Akar, "Bunu herkesin bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GARANTÖR DEVLET" HATIRLATMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Akar, Denizaltı Filosu Komutanlığı'nda personel ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde garantör devlet olduğunu hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada tanınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Akar yeni tip denizaltı projesi kapsamında, testleri devam eden Piri Reis'te de incelemelerde bulundu.

