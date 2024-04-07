Yunanistan’a bot ile geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyü sınırları içerisinde yapılan denetimler esnasında Meriç Nehri üzerinden bot ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunan çeşitli uyruklara mensup 15 düzensiz göçmen, 2 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

