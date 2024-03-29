Yunanistan'da art arda 2 deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

Açıklamaya göre Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın batısında art arda 4,5 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Depremin başkent Atina'ya kadar geniş bir bölgede hissedildiği belirtildi.

Sarsıntıların ardından henüz bir hasar bildirimi yapılmadığı öğrenildi.