Yunanistan'ın geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 7 Nisan'da saat 12.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.
Bölgeye 'KB-4304' Sahil Güvenlik botu ile ‘TCSG-61' Sahil Güvenlik Gemisi gönderildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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