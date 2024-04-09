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Yunanistan'ın geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 7 Nisan'da saat 12.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Bölgeye 'KB-4304' Sahil Güvenlik botu ile ‘TCSG-61' Sahil Güvenlik Gemisi gönderildi.

Ekipler, unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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