Yurt dışına kayıtlı seçmenler hangi ülkede, ne zamana kadar oy kullanabilecek? Temsilciliklerde oy verme tarihleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
. Ülkelere ve şehirlere göre farklılıklar olsa da genel başlangıç 27 Nisan olurken, son oy verme tarihi ise 9 Mayıs olarak belirlendi.
Dış temsilciliklerde oy verme saatleri belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 olarak, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00-18.00 olarak belirlendi.
Fransa
Vatandaşlar, Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre'de 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanabilecek.
Öte yandan Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek.
Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.
Hollanda
Hollanda’da yaklaşık 286 bin seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.
Hollanda’da bu yıl ilk defa sandık kurulan Eindhoven kentinde de seçmenler, 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde sandık başına gidecek.
Rusya
Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.
Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.
Yunanistan
Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen bulunuyor.
Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 7 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.
Seçimlerin ikinci tura kalması halinde Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.
Belçika
Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden Belçika’da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Belçika’nın başkenti Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor.
İsviçre
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.
Oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı, 21.00'e kadar sürecek.
İsviçre'deki seçmenler, 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.