Yurt dışına kayıtlı seçmenler hangi ülkede, ne zamana kadar oy kullanabilecek? Temsilciliklerde oy verme tarihleri

Rusya



Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.



Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.



Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.



Yunanistan



Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen bulunuyor.



Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 7 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.



Seçimlerin ikinci tura kalması halinde Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.