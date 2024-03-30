Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı? Yurt dışında oy kullanma yerleri nereler?

Seçmen olup yurt dışında yaşayan ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgilere dayalı olarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşlarına yurt dışı seçmeni denir.



Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı?



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.



Yurt dışında oy kullanma yerleri nerelerdir?



Yurt dışında oy kullanılacak ülke, temsilcilik ve gümrükler Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecektir. Oy kullanılacak yer ve saat bilgileri www.ysk.gov.tr internet sayfasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden, radyo ve televizyonlardan ilan edilerek tüm kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu bilgilere yurt dışı temsilcilikler (büyükelçilikler ve konsolosluklar) aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak kurumumuz da seçim tarihleri ve kurulacak sandıklara ilişkin bilgileri vatandaşlarımıza duyurmaktadır.