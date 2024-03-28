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Yurt genelinde 4 gündür sürüyordu: 2 bin 840 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden aranan şüphelilere yönelik düzenlenen Çember-15 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yurt genelinde 4 gündür sürüyordu: 2 bin 840 firari yakalandı

81 ilde aranan şüphelilere yönelik Çember-15 operayonu düzenlendi.

Sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Toplam 2 bin 840 firaninin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şüphelilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığıunı sözlerine ekledi.

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