Yurt genelinde 4 gündür sürüyordu: 2 bin 840 firari yakalandı

Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor❗️

8️⃣1️⃣ ilde 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️⃣ bin 8️⃣4️⃣0️⃣ firari yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine… pic.twitter.com/IsgMA2h86V