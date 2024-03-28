Yurt genelinde 4 gündür sürüyordu: 2 bin 840 firari yakalandı

81 ilde aranan şüphelilere yönelik Çember-15 operayonu düzenlendi.
Sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Toplam 2 bin 840 firaninin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şüphelilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığıunı sözlerine ekledi.
Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2024
8️⃣1️⃣ ilde 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️⃣ bin 8️⃣4️⃣0️⃣ firari yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine… pic.twitter.com/IsgMA2h86V
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