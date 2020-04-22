Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor (30 bin 808 kişi yurtlardan tahliye edildi)

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu devam ediyor. Belçika'da bulunan ve ramazan ayını Türkiye'de geçirmek isteyen 328 kişi için Brüksel'e gönderilen uçak, Trabzon Havalımanı'na iniş yapan uçaktaki vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Daha sonra Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlara sevk edildiler.



Tahliye operasyonu kapsamında Bingöl Havalimanı'na da bir uçak iniş yaptı. Macaristan'dan gelen 123 Türk vatandaşı; kentteki yurt binalarında karantinaya alındı.



Almanya'dan kalkan iki uçaktan biri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na, diğeri ise Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. 2'si bebek toplam 465 Türk vatandaşı, yoğun tedbirler altında otobüslere bindirildi. Vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacakları yurt binalarına götürüldü.



Çekya'da bulunan 107 Türk vatandaşının da yurda dönüşü sağlandı. Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından tek kişilik yurt odalarına yerleştirildi.



Kırgızistan'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bişkek'ten aldığı yolcularla birlikte İstanbul Havalimanı'na döndü. Vatandaşlar, 7 otobüsle Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Yurdu'na yerleştirildi.



Romanya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktaki 89 Türk vatandaşı ise, Düzce'deki Necla Pekolcay öğrenci yurduna götürüldü.



Yurt binalarında 14 günlük karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar ise, sağlık kontrollerinin ardından tahliye ediliyor. AFAD, şimdiye dek karantina süresini tamamlayan 30 bin 808 kişinin ise kaldığı yurtlardan tahliye edildiğini açikladi.