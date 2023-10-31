Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Yurtta kalan 60 öğrenci yemekten zehirlendi

İstanbul Küçükçekmece'de Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yemekten zehirlendi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yurtta kalan 60 öğrenci yemekten zehirlendi

Küçükçekmece'de, akşam saatlerinde Fatma Refet Angın Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler, ihbarın ardından yurda gelem ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi. Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yurtta kalan 60 öğrenci yemekten zehirlendi - 1

YURDA ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu.

Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Yurtta kalan 60 öğrenci yemekten zehirlendi - 2

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü. Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...