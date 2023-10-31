Yurtta kalan 60 öğrenci yemekten zehirlendi

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü. Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.