Yurtta zehirlenme şüphesi: 25 öğrenci hastanelik oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören öğrenciler, son 3 gün içerisinde yatılı kaldıkları KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 25 öğrenci, hastaneye başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Yurtta kalan öğrenciler, içerisinde kurt bulunduğunu öne sürdüğü yemeklerin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı.



VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI



Valilik, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlattı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurdun sıkça denetlendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki yemekhane ve kantin işletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11.11.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir. 30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022- 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahlile gönderilmiştir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmektedir.''



''YEMEĞİMDEN İKİ DEFA PLASTİK ÇIKTI''



Yurtta yediği yemeklerin içinden iki defa plastik çıktığını öne süren bir üniversite öğrencisi ''Şikayet için müdüriyete gittim. 'Bu seferlik olsun' dediler. Hamur makinesinin plastiği karışmış" diye konuştu.

