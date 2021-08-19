Yüz yüze eğitimde PCR testi şartı: Devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

19.08.2021 - 20:20 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 20:24

Yüz yüze eğitimde PCR testi şartı: Devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan Kabine toplantısının ardından 6 eylülde başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili alınacak tedbirleri açıkladı.

Buna göre aşısız öğretmenlerden düzenli olarak haftada iki kez PCR testi yaptırmaları istecek. Aynı zamanda aşı yaptırmamış üniversite öğrencileri ve üniversitelerde çalışanlardan da PCR testi talep edilecek.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

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