Zabıt katibinin 80 milyonluk vurgununda ifadeler ortaya çıktı

“ŞEBEKENİN KASASI” DA REDDETTİ



Şebekenin kasası olduğu iddia edilen Abbas K. da suçlamaları kabul etmedi.



“Ben sadece Süleyman D.'yi tanıyorum. Onun dışında şüphelilerden tanıdığım yoktur.” diyen Abbas K., “Levent Sırataş isimli kişiyi de bana getiren kendisidir. Dolandırıcılık iddiasını kabul etmiyorum. Ben herhangi bir örgütte kurmadım.” şeklinde konuştu.



SÜLEYMAN D.’NİN ANNESİ: ADLİ SİCİL KAYDIM TEMİZDİR



Süleyman D.'nin annesi Dilek D. savunmasında, herhangi bir örgüte üye olmadığını söyledi. “Faiz amacı güderek hiç kimseye para verip almadım. Adli sicil kaydım da temizdir. Çocuk sahibi ve aynı sektörde yıllardır çalışan birisiyim.” diyen Dilek D., iddiaları reddetti.



“ÇIKAR SAĞLAMADIM”



Süleyman D.'nin eski eşi, Büyükçekmece Adliyesi’nde savcılık soruşturma katibi olarak görev yapan Vildan Ö. ise, “Kişi kimliğiyle birlikte geldiğinde suçu ve dosyanın hangi savcıda olduğunu görebiliriz. Yasal çerçeve dışında herhangi bir işlem yapmadım. Bu olaya dahil edilmek istendiğimi düşünüyorum. Herhangi bir çıkar sağlamadım.” ifadelerini kullandı.