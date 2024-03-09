Zafer Partililer kavga etti | Ümit Özdağ: Afganlar mı geldi? Suriyeliler mi girdi içeri?

"AFGANLAR MI GELDİ? SURİYELİLER Mİ GİRDİ İÇERİ?"



Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.