Zafer Partililer kavga etti | Ümit Özdağ: Afganlar mı geldi? Suriyeliler mi girdi içeri?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de aday tanıtım programına katıldı. İl Başkanının konuştuğu sırada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Duruma sinirlenen Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partililer kavga etti | Ümit Özdağ: Afganlar mı geldi? Suriyeliler mi girdi içeri?

Zafer Partisi Genel Başkanı , Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Genel Başkan Özdağ, yaşanan duruma çok sinirlendi.

"AFGANLAR MI GELDİ? SURİYELİLER Mİ GİRDİ İÇERİ?"

eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.

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