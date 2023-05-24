Zafer Partisi 2.tur seçimlerinde kimi destekleyecek? Ümit Özdağ destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi'nin 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakı destekleyeceği merak konusuydu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, isim verdi. Peki, Zafer Partisi 2.tur seçimlerinde kimi destekleyecek?

Zafer Partisi 2.tur seçimlerinde kimi destekleyecek? Ümit Özdağ destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi'nin 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'na mı Cumhur İttifakı'na mı destek vereceği soruları bir süredir gündemdeydi.

Zafer Partisi Başkanı , 24 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı basın toplantısında destekleyecekleri ismi duyurdu. 

Zafer Partisi 2.tur seçimlerinde kimi destekleyecek? Ümit Özdağ destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı - 1

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ destek verecekleri ismi şu sözlerle duyurdu;

"Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcılayarak Türk halkının fakirleşmesini engelleyemeyiz. 14 Mayıs seçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıların vatanlarına geri gönderilmesi için seçmene bir çağrıda bulunduk.

İkinci tur için Numan Kurtulmuş gelip bizden destek istedi. Ancak Kurtulmuş'un ifadelerinde sığınmacıların vatanlarına dönmesi için bir polita yer almadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz"

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...