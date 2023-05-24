Zafer Partisi 2.tur seçimlerinde kimi destekleyecek? Ümit Özdağ destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ destek verecekleri ismi şu sözlerle duyurdu;



"Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcılayarak Türk halkının fakirleşmesini engelleyemeyiz. 14 Mayıs seçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıların vatanlarına geri gönderilmesi için seçmene bir çağrıda bulunduk.



İkinci tur için Numan Kurtulmuş gelip bizden destek istedi. Ancak Kurtulmuş'un ifadelerinde sığınmacıların vatanlarına dönmesi için bir polita yer almadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz"