Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na adaylık için şartlı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Seçimin bu tarihte olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Gözler şimdi 6'lı masanın aday göstereceği isme çevrildi. CHP kaynakları, şubat ortasına kadar adayın açıklanacağını söyledi.

Kamuoyu ismin açıklanmasını beklerken 6'lı masanın dışından bir destek çağrısı geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, aday olması durumunda, şartlı destek vereceklerini söyledi.

6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Haberi Görüntüle

ATATÜRK İLKELERİ VURGUSU



Özdağ, "Atatürk’ün kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız Zafer Partisi olarak sizi destekleriz." dedi.



Bu durumda hiçbir şey talep etmeyeceklerini belirten Özdağ, "Eğer siyaseti makam mevki ihale kavgası yapanlarla sürdürmem diyorsanız, bu tercihtir. Ama Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyeti savunan parti desteğini isterseniz sizden ne ittifak he milletvekilliği ne listeden bir şey isteriz." diye konuştu.