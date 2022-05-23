Zam geri alınıyor: İstanbul'da aylık öğrenci abonmanı ne kadar?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı meclis toplantılarının üçüncüsü bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi gündeme geldi. Raporda yer alan 162. maddede Cumhur İttifakı olarak öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Mecliste, yüzde 40'lık zamla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin yeniden 78 lira olmasına karar verildi.



Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla birlikte yürürlüğe girecek.

